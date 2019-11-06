شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اقتراحات البرلمان: بعض الوزارات تعمل إعلاميا فقط وهذا يستدعى المحاسبة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن بعض الوزراء يعملون إعلاميا فقط وهذا يستدعى المحاسبة.
جاء ذلك خلال أولى اجتماعات اللجنة الخاصة المشكلة للرد على بيان الحكومة، برئاسة النائب السيد الشريف وكيل اول المجلس.
وأضاف العادلى، أن العلاقة بين الحكومة والبرلمان تكاملية وليس تصادمية، وذلك بهدف تحقيق مصلحة الشعب، لافتًا إلى أن اداء بعض الوزارات لا يتواكب مع اداء وتحركات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
من جانبه، طالب اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، الحكومة بالسيطرة على الأسعار بما يحقق مصالح البسطاء والاهتمام بخدمات التعليم والصحة، ومكافحة الفساد.
وشدد عامر، على أهمية تحقيق مصالح الفئات الفقيرة ومحدودى الدخل والاهتمام بمشاكلهم ومواجهة المشاكل الاقتصادية.
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