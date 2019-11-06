شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل أول البرلمان: الحكومة حققت إنجازات بملفات شائكة.. ولكن بعض جوانب القصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة للرد على بيان الحكومة، النائب السيد الشريف، وكيل المجلس، إن خطوة البرلمان لمناقشة برنامج الحكومة جاء بالتزامن مع مرور 15 شهرا على عمر الحكومة الحالية، حيث ستعد اللجنة تقرير عن بيان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الذى ألقاه أمام البرلمان منذ أسابيع قليلة، تمهيدا لعرضه على البرلمان لاتخاذ اللازم بشأنه.

وأضاف الشريف، أن بيان الحكومة الأخير جاء فى ظل ظروف صعبة تمر بها البلد والمنطقة العربية كلها، فمجلس النواب والحكومة تحملوا المسئولية فى ظل ظروف صعبة وعنيفة فى بعض الأحيان، ومع ذلك استطاعت الحكومة تحقيق إنجازات فى عدد من الملفات الشائكة، ومع ذلك لا يمنع ذلك من وجود بعض جوانب القصور.

ولفت وكيل أول مجلس النواب، إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى تجاوز الواقع الذى كان عليه مصر فى 2014، وكان محل إشادة دولية واسعة، ولولا اتخاذ القرارات الصعبة فى الإصلاح الاقتصادى لكانت مصر فى وضع لا تحسد عليه الآن.

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وختم حديثه قائلا:" رغم السيطرة المعقولة على أسعار السلع الأساسية، والمبادرات الصحية المهمة، ولكن مازال أمام الحكومة العديد من الملفات التى لم ترد ذكرها فى البيان، ونحتاج أن نطمئن عليها كنواب أهمها قضية الفلاح المصرى، لذلك فاللجنة مكلفة بدارسة متأنية لبيان الحكومة لوضع تصور لما يحب العمل عليه خلال الفترة المٌقبلة".

من جانبه علق الدكتور السيد الشريف، وكيل البرلمان، رئيس اللجنة الخاصة بدراسة بيان الحكومة، قائلا: "انت بدأت سخن على الحكومة كده ليه؟".

وأوضح أن اللجنة تستهدف دراسة كل ما جاء فى البرنامج المعروض على البرلمان، مشيرا إلى أن البرلمان والحكومة تحملا المسئولية فى مرحلة دقيقة من تاريخ مصر، وجميعهما يعمل من أجل صالح هذا الوطن.