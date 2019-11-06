شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية لوزيرة البيئة بزيادة مساحات زراعة الأشجار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت الدكتورة مى البطران، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، موجه إلى وزيرة البيئة، بشأن ضرورة زراعة أشجار بكميات مناسبة على مستوى الجمهورية، وجعلها جزء لا يتجزأ من الثقافة العامة للمواطنين.

وأضافت "البطران" فى تصريح صحفى، أن الأشجار لها قدرة كبيرة على المساهمة فى تحقيق التوازن البيئى، والتكيف مع التغيرات المناخية، فضلًا عن قيمتها الجمالية التى تستطيع إضافتها للمجتمع

وتابعت البطران، أن وجود الشجر فى حياتنا اليومية، فى حد ذاته أمر قد يجعلنا ننساها بسهولة ونعتبر وجودها أمرًا بديهيًا، وهذا بالفعل ما يتم مع الأشجار فى محافظات ومدن مصر، إما أن يتم قطعها أو اهمالها حتى الموت، متجاهلين أهمية الدور الذى تقوم به.

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وأشارت "البطران" إلى أن هناك دراسة مهمة قامت بها جامعة Yale لحساب متوسط نصيب الفرد بالنسبة لمتوسط عدد الأشجار الموجودة فى الدول، والتى أشارت أن دولة فرنسا يصل نصيب الفرد إلى 203، بينما أشارت إلى أن مصر تحت المرتبة التاسعة بشجرة واحدة لكل مواطن، وهذا يعتبر معدل متدنى بالنسبة لمتوسط نصيب الفرد من الأشجار حول العالم.

وطالبت بسرعة إحالة الطلب للجنة الطاقة والبيئة لمناقشته وللاطلاع على ما ستقوم به الجهات المعنية من خطوات لزيادة زراعة الأشجار على مستوى الجمهورية، مطالبة بتضافر جهود وزارة البيئة ووزارة التنمية المحلية لاستدامة الشجر ووزارة الرى للاعتناء بالأشجار، والداخلية لتطبيق القانون وتنفيذ العديد من المبادرات لزراعة الأشجار لما لها من تأثير إيجابى على المجتمع.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أهمية زراعة الأشجار، والتى يمكنها أن تلعب دورًا فى تنظيف الهواء وتوفير الأكسجين والطاقة فضلًا عن قدرتها على المساهمة فى زيادة معدل الرطوبة فى الغلاف الجوي.