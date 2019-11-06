اقتراحات النواب تبحث تقنين أوضاع المبانى المخالفة..وتوصى بتركيب عدادات كودية

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وأكدت اللجنة علي مخاطبة مجلس الوزراء بشأن إمكانية فتح تركيب العدادات الكودية مرة أخرى لهذه المباني (مياه وكهرباء).
وقال النائب حمدي عبد الوهاب، إن هناك مباني عديدة في دائرته حلوان والمعصرة، تم بناؤها بدون ترخيص، والمواطنون يرغبون في تقنين الأوضاع، لافتا إلي أن عدم التقنين يهدر ملايين علي الدولة، مطالبا بتركيب العدادات الكودية في هذه المباني، حتي لا يتم إهدار نحو 10 ملايين جنيه علي الدولة (مياه وكهرباء).
من جانبه، قال ممثل محافظة القاهرة، إن هناك توجيهات من المحافظة لكل الأحياء والمدن بقبول كل طلبات تقنين الأوضاع المستوفية للشروط والإجراءات، موضحا أن من تقدموا بطلبات للتقنين في حلوان 43، وفي المعصرة 12، كما أن هناك قانون للتصالح فى مخالفات البناء.
بدوره، قال النائب محمد حمدي دسوقى، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إنه يجب حل مشكلات تقنين الأوضاع للمواطنين، لافتا إلي أن لجنة الإسكان بالبرلمان تعدل قانون التصالح فى مخالفات البناء لتيسير الإجراءات علي المواطنين ومنح الفرصة للمواطنين للتصالح.
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