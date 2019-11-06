شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراحات النواب توافق على نقل سوق الاثنين بقليوب وإنشاء مجمع خدمات بالدقهلية والان مع تفاصيل الخبر
وأكد سيد محروس، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، موافقة الهيئة علي نقل السوق علي قطعة الأرض التابعة لها، ولفت ممثل الحكومة إلى أن الموافقة على نقل السوق، نظرا لما يمثله من إرهاق وتعطيل لمصالح المواطنين وحركة المرور.
كما وافقت اللجنة أيضا، خلال الاجتماع، علي الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب أحمد همام، الأول: بشأن فتح شارع من مزلقان الشونة بمدخل مدينة السنبلاوين مرورًا بأرض الجمال لحل مشكلة الزحام داخل المدينة محافظة الدقهلية، والثاني بشأن استكمال مجمع خدمات، ومبنى مجمع المصالح والخدمات الحكومية بمنشأة صبري أبو علم– مركز تمي الأمديد – محافظة الدقهلية.
وأكد رئيس حي تمي الأمديد أنه لا يمانع دعم مجمع الخدمات، لأن هناك حاجة ماسة له من جانب المواطنين، فيما طالب النائب أحمد همام وزارة التخطيط بدعم المبني بمبلغ 3 ملايين جنيه بصفة مبدئية واستكماله في خطة عام 2020/2021.
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