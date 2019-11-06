بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء.. حميد بوشناق يعيد “صوت الحسن” ب”ستايل” جديد-فيديو

أعاد الفنان حميد بوشناق، تقديم، الأغنية الوطنية الشهيرة “نداء الحسن “، بمناسبة حلول الذكرى 44 للمسيرة الخصراء، الحدث البارز قي تاريخ المغرب. واختار بوشناق تقديم أغنية نداء الحسن، بشكل مميز عبر تحديثها وإعطائها لونا موسيقيا يعتمد على توزيع جديد وعصري، دون غناء. وعن الأغنية، دون حميد بوشناق على حساباته بمواقع التواصل: “بمناسبة المسيرة الخضراء المجيدة، أهديها لروح الملك الراحل الحسن الثاني”، وأهدى بوشناق، عمله أيضا إلى الملك محمد السادس.

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