سكان القصبة بطنجة: إسبان اشتروا منازلنا ووعدونا بالإصلاح لكنهم أخلفوا والسلطة لاتستجيب- فيديو

فيديو: يونس الميموني

قالت إحدى المتضررات من المساكن الآيلة للسقوط بحي القصبة بطنجة، أمس الثلاثاء، إن شركة إسبانية اشترت عددا من البنايات المتواجدة بالمدينة القديمة من ملاكيها، ووعدتهم بالإصلاح، غير أنها لم تلتزم بذلك.

وكشفت المتضررة ذاتها في تصريح لـ”اليوم 24″، أن الشركة حاولت عند شراءها للمساكن، إخراج المكترين منها عبر دعوى قضائية لكنها خسرتها، حيث حكمت المحكمة لصالح الساكنة مع الإلتزام بإصلاح منازلهم الآيلة للسقوط.

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وأوضحت المتضررة ذاتها، على أن الشركة لم تلتزم بالإصلاحات، بحجة أنها تقدمت بطلب إلى السلطات المختصة في هذا الشأن، لكنها لم تستجب لها لحدود اللحظة.

وناشد السيدة المتضررة، السلطات المختصة والشركة المالكة لهذه البنايات بالتدخل العاجل لإصلاحها، مشيرة إلى أن الساكنة تعيش حالة من الرعب كل يوم، بسبب خطر انهيار مساكنهم في أي لحظة.