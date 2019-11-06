الأردن.. طعن 3 سياح إسبان ورجل أمن في منطقة أثرية

ألقت قوات الأمن الأردنية، اليوم الأربعاء، القبض على شخص طعن عددا من السياح ودليلهم وعنصرا أمنيا بمنطقة جرش الأثرية.

وبحسب بيان للأمن العام الأردني، فإن “شخصا أقدم ظهر اليوم في محافظة جرش بالاعتداء بواسطة سكين على عدد من السياح ودليل سياحي، وأحد ضباط الصف من مديرية الأمن العام عند محاولة القبض عليه، وجرى إسعاف المصابين للمستشفى وهم قيد العلاج”.

وأضاف الناطق الإعلامي أنه “جرى على الفور إلقاء القبض على ذلك الشخص، وبوشرت التحقيقات معه”.