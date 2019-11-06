أشرف حكيمي أقوى من ريال مدريد

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تناقلت العديد من الصحف العالمية والصفحات الشهيرة المهتمة بالكرة العالمية، إحصائية غريبة، تثبت بأن النجم المغربي أشرف حكيمي، نجم بروسيا دورتموند الالماني، يقدم موسما أفضل من جميع لاعبي فريقه الأول، ريال مدريد، بدوري أبطال أروبا.
فبعد أن سجل هدفين إضافيين، أمس الثلاثاء في شباك فريق أنتر ميلان الإيطالي، أصبح نجم “أسود الأطلس” أكثر تهديفا من جميع لاعبي الفريق الملكي، الذين لم يوقعوا هذا الموسم سوى 3 أهداف، بينما سجل اللاعب المغربي 4 أهداف.
جدير ذكره، أن حكيمي سيعود الصيف المقبل إلى ريال مدريد، بعد أن أعاره لموسمين لبروسيا دورتموند، أكد فيها على قدراته الكبيرة، وبصم على أداء رائع.
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