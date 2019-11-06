النجم المغربي فرانش مونتانا يغني في السعودية للمرة الثانية

يعود الرابور العالمي المغربي، كريم خربوش الشهير بفرانش مونتانا، لإحياء حفل جديد في السعودية، غدا الخميس، إلى جانب أسماء فنية وازنة.

ويشارك في الحفل المندرج ضمن أنشطة مهرجان الرياض، إلى جانب مونتانا، النجم المصري عمرو دياب، وثنائي “دي جي” ديميتري فيغاس ولايك مايك.

ويرتقب أن تكون قاعة العرض بمسرح “محمد عبدو” بمدينة الرياض السعودية، ممتلئة عن آخرها، كون الحفل من إحياء نجوم ذوي سعبية واسعة ، علما أن قاعة العرض تتسع لحوالي 20 ألف متفرج.

وسبق أن أحيا موناتانا شهر مارس المنصرم، حفلا في السعودية، كان هو الأول في مسيرته بالبلد الخليجي، الذي كانت فيه الحفلات إلى حدود وقت قريب ممنوعة.

وواعد مونتانا السعوديين آنداك، بالعودة إلى بلادهم في حفلات أخرى، وإنجاز أحد الفيديو كليبات بها في المستقبل.