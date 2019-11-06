الناصيري واللجنة القانونية للوداد بالإمارات لحسم “ديربي العرب” على الورق وممثل وحيد للرجاء

من المفترض أن يكون سعيد الناصيري، رئيس نادي الوداد البيضاوي لكرة القدم، قد حل صباح اليوم الأربعاء بالإمارات، من أجل الحضور لاجتماع لجنة التأديب التابعة للاتحاد العربي لكرة القدم، بخصوص الاعتراض الذي قدمه النادي، ضد غريمه التقليدي، الرجاء، بعد مباراتهما الأخيرة في ذهاب دور الربع.

وقد رافق الناصيري، في رحلته صوب دبي، أعضاء اللجنة القانونية بالنادي، من أجل المرافعة وتقديم كل الدفوعات التي تؤكد طرح النادي الأحمر، الرامي إلى حسم المباراة “على الورق”، قبل أجراء الإياب.

في الجهة المقابلة، أوفد الرجاء البيضاوي، كاتبه الإداري رضوان الطنطاوي، كممثل وحيد للنادي في هذا الاجتماع.

وراسل الاتحاد العربي لكرة القدم، الرجاء الرياضي من أجل حضور اجتماع لجنة الانضباط والأخلاق، المقرر عقده بأحد فنادق مدينة دبي الإماراتية، الجمعة القادم.

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وتأتي مراسلة اتحاد اللعبة العربي للفريق الأخضر، على خلفية الاعتراض الذي تقدم به فريق الوداد الرياضي على مشاركة الكونغولي بين مالانغو مهاجم الرجاء، في ذهاب ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، السبت الماضي.

وكان الفريق الأحمر، قدم قُبيل بداية الديربي العربي اعتراضه على مشاركة مالانغو، مؤكدا في خطابه الموجه للأمين العام للاتحاد، أن الرجاء توصل ببطاقة صاحب 25 عاما يوم 17 شتنبر، بينما حدد الاتحاد العربي تاريخ 15 من الشهر ذاته، آخر موعد لقيد اللاعبين من أجل المشاركة في الكأس العربية.

يذكر أن المباراة التي احتضنها المركب الرياضي محمد الخامس، انتهت بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة، حيث افتتح اسماعيل الحداد حصة التسجيل للوداد، قبل أن يعدل فابريس نغوما الكفة للنسور الخضر.

هذا، وتقام مواجهة العودة في 23 من الشهر الجاري، علما أن الفريق الأحمر سيكون هو الطرف المستضيف لهذه المقابلة.