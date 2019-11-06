تداول أنباء عن زواج “عزيز حطاب” و”مجدولين الإدريسي”.. ومصدر مقرب يوضح

انتشرت ليلة أمس، أنباء عن ارتباط الفنانين عزيز وحطاب، ومجدولين الادريسي، ونيتهما في إقامة حفل زفاف في العام المقبل، غير أن الأمر مجرد خطة للترويج لعمل جديد.

وأفادت مصادر مقربة من الفنانين لـ”اليوم 24″ ، أن خبر تقدم الفنان عزيز حطاب لطلب يد مجدولين الادريسي، ونيتهما الاحتفال بزواجهما، خبر عار من الصحة، وأوضحت أن كلا الفنانين مرتبطين ولهما أسرتهما الصغيرة في الوقت الحالي.

ويشارك الممثلان معا في مسلسل “دابا تزيان” الذي يعرض على قناة “ام بي سي مغرب”، وقد تم استغلال هذا المعطى للترويج أن علاقة الحب بينهما ولدت أثناء التحضير لهذه السلسلة، وتطورت إلى ارتباط رسمي.

وأوضحت مصادر ” اليوم 24″، أن الهدف المسطر من “إشاعة الزواج” هو الترويج لعمل آخر غير مسلسل “دابا تزيان”، يتم التحضير له حاليا، ويرتقب أن يكون جاهزا السنة المقبلة.