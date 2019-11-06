القاهرة: تنطلق دورة ال 12 للسينما الأوروبية.

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توافد المئات من المصريين، مساء أمس الثلاثاء، على سينما "زاوية" في وسط المدينة التي تنظم الحدث السنوي بالتعاون مع السفارات والمراكز الثقافية الأوروبية بالقاهرة.

وانطلقت الدورة الـ12 لسينما "بانوراما" هذا العام في القاهرة، بحلة جديدة من الأفلام الأوروبية المنتقاة خلال الفترة ما بين 6 و16 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، لتكن مساحة أخرى يشهد فيها عشاق السينما الأوروبية، باقة أفلام متنوعة فاز بعضها بأهم الجوائز العالمية. حضر هذا الحدث الكثير من الفنانين المصريين وأبرزهم؛ لبلبة ومحمد فراج، وبسنت شوقي، وعمرو عابد، والمخرجة هالة خليل.

وأفادت المنتجة والمخرجة ماريان خوري، في الكلمة الافتتاحية إن أهم ما يميز "بانوراما"، هو قدرتها على الاستمرار 12 دورة منذ انطلاقها قبل 15 عاما. وأضافت أنها سعيدة بتسليم الراية إلى جيل جديد يتولى إدارة السينما حاليا.

أما أفلام "بانوراما" التي عرضت كانت من إنتاج عدة دول أوروبية أبرزها، من فرنسا وإيطاليا، وألمانيا، وإسبانيا، وبريطانيا، وهولندا وآيسلندا، وأيرلندا، وبولندا، والنرويج، وليتوانيا. وتعرض الدورة الثانية عشر من "بانوراما" أكثر من 79 فيلما.

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وعُرضت الأفلام بداريّ سينما "زاوية" و"الزمالك" في القاهرة، بالإضافة إلى عدد من المحافظات، بينها: الإسكندرية، الإسماعيلية، بورسعيد، أسيوط، دمياط، المنيا، قنا، ومدينتي الزقازيق والمنصورة. منها أقسام الأفلام الروائية الطويلة، والأفلام التسجيلية، وأفلام مخرجون صاعدون، وعلامات سينمائية، وأفلام الأسرة والطفل إضافة إلى قسم أفلام "آنييس فاردا" الذي خصص لتكريم المخرجة الفرنسية الراحلة.

وعقب الافتتاح شاهد الحاضرون فيلم "نأسف لأنك لم تجدنا" للمخرج البريطاني كين لوتش، وبطولة كريس هيتشن، وديبي هانيوود، وريس ستون، وكاتي بروكتور، وهو الفيلم الذي نافس هذا العام على جائزة السعفة الذهبية بمهرجان "كان السينمائي".

ويشمل البرنامج محاضرة مهنية عن الإنتاج المشترك وكذلك ورشة عمل يقدمها مركز تدريب "أتيليه فاران" الفرنسي.