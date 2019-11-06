فينغر يريد تدريب بايرن ميونخ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أبدى المدرب الفرنسي، أرسين فينغر، استعداده لتدريب فريق بايرن ميونخ الألماني بعد إقالة المدرب الكرواتي، نيكو كوفاتش.

ولا يشغل فينغر أي منصب حاليًا، منذ رحيله عن آرسنال في صيف 2018، وهو ما جعله يدخل قائمة المرشحين لقيادة العملاق البافاري، الذي أطاح بمدربه الكرواتي نيكو كوفاتش، الأحد الماضي.

وخلال تصريحات تليفزيونية، أبرزتها صحيفة "شبورت بيلد" الألمانية، سُئل فينغر عن مدى رغبته في تدريب بايرن، فأجاب "بالطبع أريد هذا.. لقد أمضيت حياتي كلها في عالم التدريب، وأي مدرب في موقفي سيفتقد الفوز بالمباريات والتحضير لها، والشعور بالرضا بعد ذلك".

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واستطرد "بالتأكيد أود ذلك، فأنا بدأت هذه المهنة منذ أن بلغت 33 عامًا، حتى وصولي لـ69 عامًا دون أي توقف، وكل ذلك في أعلى مستوى".

وكان فينغر قد ارتبط أيضا بتدريب بايرن ميونخ، الموسم الماضي، لكن إدارة النادي قررت حينها استكمال مهمة كوفاتش، الذي توج بثنائية الدوري والكأس.

يذكر أن المدرب الفرنسي تعرض لسلسلة من الهزائم القاسية على يد بايرن، في دوري أبطال أوروبا، خلال سنواته الأخيرة مع آرسنال.