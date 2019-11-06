يزبك تستجوب حول حوادث الطرق في شارع دير الأسد 

القدس - بواسطة محمد عز العرب - طالبت النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، هبة يزبك، وزير المواصلات بإيجاد حل عاجل لشارع رقم 8544 بالقرب من قرية دير الأسد.
وقالت يزبك، إن "شارع رقم 8544 أدى لعشرات الإصابات وحصد أرواح 5 أشخاص في السنوات الأخيرة، آخرها كان الفتى خالد أحمد ذباح (15 عامًا) من قرية دير الأسد".
وأكدت أن "السلطة مطالبة بإيجاد حل جذري للحوادث المتعاقبة التي تحصل على هذا الشارع، وعلى الوزارة اتخاذ قرار للاستثمار بتوسيع الشارع وترميمه ودراسة معطياته لتحويله إلى شارع آمن للمشاة والسائقين".
وأضافت أن "تكرار الحوادث في هذا الشارع وتجاهلها من قبل السلطات رغم التوجه المستمر من قبل الأهالي والمجلس المحلي في دير الأسد، يؤكد على السياسة الحكومية القائمة بعدم الاسثتمار في تطوير البنى التحتية والشوارع في البلدات العربية، حيث أن 93 عربيا لقوا مصارعهم في حوادث طرق مختلفة في العام المنصرم".
وختمت يزبك بالمطالبة "بوضع خطة عملية فورية من قبل الوزارة للحد من الحوادث في هذا الشارع بما ينسجم مع مطالب أهل البلدة وسكانها منعاً لأي حادث مستقبلي".
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