مدرب أبناء عرعرة عارة: فاجئنا الفرق المنافسة ونفتقد للحظ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أبدى مدرب أبناء عرعرة عارة، عيسى نجيدات، رضاه من أداء فريقه منذ بداية الموسم في الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية، وقد وجه اللوم لقلة الحظ في عدم حسم عدة مباريات لصالحه.

ويحتل أبناء عرعرة عارة المركز العاشر بترتيب لائحة الدوري برصيد 8 نقاط، وهو يستعد لملاقاة عيروني طبريا يوم الاثنين القادم.

وبهذا الصدد، قال مدرب أبناء عرعرة عارة، عيسى نجيدات، في حديث لـ"عرب 48"، إن "الفريق بوضعية ممتازة، وهو يقدم أفضل العروض بالدرجة الأولى، لكن في الوقت ذاته نفتقد للحظ والتركيز في التهديف ما منعنا من حسم مباريات عدة لصالحنا".

وأضاف أنه "راض عن انطلاقة الفريق بالدوري، وقد فاجئنا الفرق المنافسة من حيث الأداء على الرغم من الميزانية المتواضعة وبوجود لاعبين صغار السن وبدون تجربة في الدرجة الأولى".

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وأعرب عن "ثقته في كسر عناد سوء الحظ الذي يرافقنا، وأنا أؤمن بالكادر الموجود سعيًا نحو تحقيق الانتصارات في المباريات القادمة".

وأشار إلى أن "الهدف الذي وضعناه أمامنا هو البقاء بشكل مشرف في الدرجة الأولى، وفريقنا قادر على تحقيق ذلك وهذا سيكون بمثابة إنجاز بالنسبة لنا كأول موسم لنا بعد الصعود التاريخي".

وختم نجيدات بالقول إن "أنظارنا الآن تتجه نحو المباراة المقبلة أمام عيروني طبريا، ومن هنا ندعو الجماهير لمواصلة دعمنا والالتفاف من حولنا وكلنا أمل بأن نكون عند حسن ظنهم في نهاية المطاف".