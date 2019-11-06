هدم قرية العراقيب للمرة 167

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هدمت السلطات الإسرائيلية خيام قرية العراقيب، مسلوبة الاعتراف في النقب، جنوبي البلاد، وشردت سكانها للمرة 167 على التوالي، اليوم الأربعاء.

ويصر أهالي العراقيب على البقاء في قريتهم وإعادة بناء الخيام والمساكن والتصدي لمخططات تهجيرهم من قريتهم، علما أنه جرى هدم القرية قبل ذلك بتاريخ 31.10.2019.

وتلاحق السلطات الإسرائيلية سكان القرية الذين يرفضون المساومة على الأرض، فعدا هدم مساكنهم المتواضعة وحرث وتدمير المحاصيل الزراعية تفرض عقوبات وغرامات مالية عليهم بحجة البناء دون تراخيص.

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وتواصل السلطات هدم العراقيب منذ العام 2000 في محاولاتها المتكررة لدفع أهالي القرية للإحباط واليأس وتهجيرهم من أراضيهم.

هذا، وتواصل السلطات التضييق على أهالي العراقيب بعدة طرق كان آخرها إدانة الشيخ صياح الطوري واعتقاله، بالإضافة إلى عدد من أبناء القرية بعدة تهم بذريعة البناء غير القانوني وادعاء "الاستيلاء على أراضي الدولة".