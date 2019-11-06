الأردن: طعن 7 أشخاص في جرش

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب 7 أشخاص، اليوم الأربعاء، بإصابات متفاوتة بعد تعرضهم للطعن في مدينة جرش الأردنية الأثرية.

وقال المتحدث الرسمي لمديرية الأمن العام الأردنية، في تقرير أولي، إن شخصا اعتدى بالطعن على ثلاثة سائحين ومرشد سياحي وسائق وأحد ضباط الصف من مديرية الأمن العام لدى محاولة اعتقاله.

وتبين لاحقا أن عدد المصابين قد وصل إلى سبعة، يشمل طعن سائح رابع وسائق مركبة سياحية.

وأشار إلى أن المصابين نقلوا إلى مستشفى جرش الحكومي لتلقي العلاج، مضيفا أن المعتدي قد اعتقل، ويجري التحقيق معه.

وعلم أن ثلاثة سائحين يحملون الجنسية المكسيكية، أما السائح الرابع فهو سويسري، وأن حالة اثنين منهم تعتبر حرجة.

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كما علم أن رجل الأمن قد أصيب بثلاث طعنات، ويخضع لعملية جراحية، أما حالة السائحين الآخرين والمرشد السياحي والسائق فقد وصفت بأنها جيدة.

ونقل عن مصدر أمني قوله إن الجهات المعنية لم تحص بعد عدد المصابين في عملية الطعن.

كما علم أن وزير الصحة الأردني، سعد جابر، توجه إلى مستشفى جرش الحكومي لمتابعة حالة المصابين.

ولم تتضح بعد خلفية عملية الطعن.