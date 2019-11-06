الضبابية حول الحرب التجارية الأميركية الصينية ترفع أسعار الذهب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، متأثرة بمخاوف المستثمرين من الضبابية حول مصير الحرب التجاري الدائرة بين الولايات المتحدة والصين، مترقبين اتفاقا محتملا بين الطرفين.

ويتجه المستثمرون عادة إلى شراء الذهب، لاعتباره ملاذ آمن الدعم من المخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي.

وبحلول الساعة 09:42 صباحا، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1485.25 دولار للأوقية. ويوم الثلاثاء، سجل الذهب أكبر انخفاض بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ أواخر أيلول/ سبتمبر بواقع 1.7 بالمئة.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1486.90 دولار.

وتسببت الحرب التجارية المستمرة منذ فترة طويلة بين الولايات المتحدة والصين في اضطراب الأسواق المالية وأثارت مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي، مما ساعد المعدن النفيس على الارتفاع بأكثر من 15 بالمئة منذ بداية العام.

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كما تلقت الشهية للمخاطرة دفعة في الأسواق المالية بفضل التفاؤل بشأن سعي الولايات المتحدة والصين على تضييق هوة الخلاف بينهما بما بسمح بتوقيع المرحلة الأولى من اتفاق تجاري هذا الشهر وهو ما شكل ضغطا على الذهب في الجلستين الفائتتين.

لكن موقع توقيع الاتفاق لم يتحدد بشكل نهائي بعد.

وتراجعت الأسهم الآسيوية للمرة الأولى في أربع جلسات إذ بدأ بعض المستثمرون يقلصون تفاؤلهم في غياب تقدم ملموس في المفاوضات بين أكبر اقتصادين في العالم لتهدئة حربهما التجارية.

وتراجع مؤشر الدولار مقابل عملات رئيسية، مما يقلص تكلفة المعدن الأصفر للمستثمرين غير الأميركيين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 17.54 دولار للأوقية، بينما هبط البلاتين 0.5 بالمئة إلى 924.52 دولار للأوقية. وتراجع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1771.54 دولار للأوقية.