رئيس الأرجنتين يكسر التقاليد بزيارة للمكسيك.. فما القصة؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كسر الرئيس الأرجنتيني المنتخب ألبرتو فرنانديز التقاليد وقام بزيارة للمكسيك وليس البرازيل، لتكون وجهة أول جولة خارجية له منذ فوزه في الانتخابات الرئاسية، وفي الماضي، جرت العادة أن يجعل رؤساء الأرجنتين الجدد، جارتهم البرازيل وجهة لأول زيارة خارجية لهم.

والتقى فرنانديز الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في العاصمة مكسيكو سيتي. وتوترت العلاقات بين الأرجنتين والبرازيل في أعقاب انتخابات أكتوبر/تشرين الأول الماضي،

وقال الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، الأسبوع الماضي، إنه لن يحضر مراسم تنصيب فرنانديز.