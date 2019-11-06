الرئيس اللبناني: الحكومة القادمة ستضم وزراء أكفاء منزهين عن شبهات الفساد

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وكالاتالأربعاء 2019/11/6 03:44 م بتوقيت أبوظبي
الرئيس اللبناني ميشال عون - أرشيفية
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، الأربعاء، أن الحكومة المقبلة ستضم وزراء يتمتعون بالخبرة والكفاءة ومن ذوي السمعة الحسنة وبعيدين عن شبهات الفساد.
وأضاف عون - خلال لقائه مع المدير الإقليمي لمجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ساروج كومارجاه - أن لبنان على مفترق طرق دقيق، خصوصا من الناحية الاقتصادية، وبأمس الحاجة إلى حكومة منسجمة قادرة على الإنتاج ولا تعرقلها الصراعات السياسية والمناكفات، وتلقى الدعم المطلوب من الشعب.
ولفت إلى أن التحقيقات التي ستتم مع مسؤولين حاليين وسابقين تدور حولهم علامات استفهام، لن تستثني أحدا من المتورطين.
وأشار إلى أن المشاريع الإصلاحية التي اقترحها لاستكمال منظومة مكافحة الفساد، باتت في عهدة مجلس النواب، وأهمها رفع السرية المصرفية ورفع الحصانة عن المتهمين واستعادة الأموال المنهوبة وإنشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية.
ووجه عون الشكر إلى كومارجاه، على الدعم الذي يقدمه البنك الدولي للبنان، لافتا إلى أن أي تأخير حصل في إنجاز مشروع أو أكثر، مرده إما إلى الروتين الإداري أو إلى عدم توافر الاعتمادات المالية المكملة له، واعدا بإيجاد حلول لهذه المسألة فور تشكيل الحكومة الجديدة، مع التأكيد على استمرار التعاون مع البنك الدولي.
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