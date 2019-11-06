باكستان: اتفاق الرياض خطوة مهمة للحل السياسي باليمن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، أن اتفاق الرياض خطوة مهمة باتجاه التوصل لحل سياسي في سبيل تحقيق الأمن والسلم في اليمن. وعبر "خان"، الأربعاء، عن ترحيب بلاده بتوقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي. ووقعت الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي في وقت سابق"اتفاق الرياض" ما يدشن لمرحلة جديدة من وحدة الصف في مواجهة الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً. Advertisements كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال إن اتفاق الرياض خطوة مهمة للتوصل إلى حل سياسي في اليمن. حضر مراسم التوقيع ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

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