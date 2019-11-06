الجيش الفلبيني يتصدى لعملية إرهابية جديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أحبط الجيش الفلبيني، مساء أمس الثلاثاء، تفجيرا إرهابيا بمنطقة حضرية جنوبي البلاد، في أحدث واقعة ضمن سلسلة من الهجمات ألقيت مسؤوليتها على جماعة متحالفة مع تنظيم داعش الإرهابي.

وقال الجيش "إن جنودا بنقطة تفتيش في جزيرة جولو دخلوا في اشتباك مسلح لفترة وجيزة مع 3 مسلحين، على دراجة نارية أمس الثلاثاء".

وتخوض القوات الفلبينية معركة ضد إرهابيي تنظيم داعش عام 2017، بعدما حاصرت مدينة مراوي جنوب لمدة 5 أشهر؛ ما أسفر عن مقتل أكثر من 1200 شخص، بينهم مدنيون وإلحاق أضرار بالمدينة.