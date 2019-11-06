مدريد: لا يوجد مصابون إسبان في حادث الطعن بمدينة جرش الأردنية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وزارة الخارجية الإسبانية، الأربعاء، إنه لا يوجد مصابون إسبان في حادث الطعن الذي وقع بمدينة جرش الأردنية.

وأكدت وسائل إعلام محلية أن المصابين قد يكونوا من حملة الجنسية المكسيكية.

وألقت الشرطة الأردنية، القبض على شخص قام بطعن 3 سياح ورجل أمن ودليل سياحي في مدينة جرش الأثرية.

وقال الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام إن شخصا اعتدى ظهر الأربعاء في جرش بسكين على سياح ودليل سياحي وضابط صف من مديرية الأمن العام عند محاولة القبض عليه.

وأشار إلى أن المصابين نقلوا إلى المستشفى وهم قيد العلاج، مضيفاً أنه جرى على الفور القبض على المعتدي وبوشرت التحقيقات معه.