زيدان يفتح باب ريال مدريد أمام مبابي.. ويؤكد تمسكه ببيل

فتح الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني، الباب أمام قدوم مواطنه كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، مستقبلا إلى ملعب "سانتياجو برنابيو"، مؤكدا في الوقت ذاته تمسكه بالويلزي جاريث بيل لاعب الفريق الملكي.

وخلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، قبل مواجهة جالاتا سراي التركي في رابع جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، قال زيدان: "مبابي سيتخذ قراره بنفسه بشأن مستقبله، لكنه الآن لاعب في سان جيرمان، وسنرى لاحقا ما سيحدث.. لكنه يقول دائما إن حلمه كان اللعب في ريال مدريد".

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وبسؤاله عن مدى صحة التقارير التي تفيد برغبته في التخلص من جاريث بيل في الميركاتو الشتوي، أجاب: "من السخيف القول إنني أريد مغادرة بيل في يناير المقبل، ولا يمكن لأي شخص إثبات خروج هذه الكلمات من فمي لأنني أريده أن يبقى معنا".

وأكد زيدان تواصل غياب اللاعب الدولي الويلزي عن مواجهة الأربعاء، نظرا لعدم تعافيه من الإصابة التي عانى منها مؤخرا، رغم استدعائه لقائمة منتخب ويلز في فترة التوقف الدولي المقبلة.

وتطرق المدرب الفرنسي للحديث عن الجدل الدائر حول تقنية الفيديو في الليجا، قائلا: "تطبيق (الفار) أمر إيجابي والهدف منه تطوير اللعبة، لكن هناك أمورا تحدث لا تتماشى مع ذلك، فأحيانا يستعين بها الحكام وفي أحيان أخرى يتجاهلونها كما حدث في مباراتنا الماضية ضد ريال بيتيس، إذ رأيت وجود لمسة يد تستوجب ركلة جزاء لصالحنا".

وأعلن زيدان غياب لاعبه الكولومبي جيمس رودريجيز عن مواجهة جالاتا سراي، وذلك بسبب إصابته، معربا عن أمله في العودة سريعا للمشاركة مع الفريق.