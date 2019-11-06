دبي نموذج في تسهيل سياحة أصحاب الهمم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلاقا من مكانتها الريادية إقليميا وعالميا، اتخذت قمة دبي العالمية لتسهيل سياحة أصحاب الهمم، إمارة دبي نموذجا ملهما في دعم وتيسير سياحة متحدي الإعاقة، لتطويعها الحلول المتطورة وتطبيقها أحدث التقنيات لدمج أصحاب الهمم، وذلك بحضور كبار المسؤولين والخبراء المحليين والعالميين في مجال النقل والسياحة.

وفي هذا السياق، أشار غسان سليمان المستشار الإعلامي لقمة دبي لتسهيل سياحة أصحاب الهمم، لـ"العين الإخبارية"، إلى أن القمة تهدف إلى جمع الخبراء وأصحاب القرار تحت سقف واحد للتباحث حول كيفية الارتقاء بالخدمات التي تقدمها المطارات وشركات الطيران وجميع المرافق السياحية، في أي دولة في العالم لتيسير سياحة أصحاب الهمم.

ولفتت هالة خشمان منسق التسويق في هيئة تنشيط السياحة بالأردن، لـ"العين الإخبارية"، إلى أن مشاركة الهيئة تهدف إلى التعريف بخدمات الأردن الميسرة، التي يتم تقديمها لأصحاب الهمم.

وأوضح خالد البلوشي ضابط تفتيش بجمارك دبي، لـ"العين الإخبارية"، أن الجمارك ابتكرت خدمة جديدة باستخدام تقنية الواقع الافتراضي، لتفتيش حقائب المسافرين عن طريق جهاز إلكتروني للكشف عن الممنوعات، دون الاعتماد على الطرق التقليدية في عملية التفتيش، وهو ما يوفر الوقت والجهد.