انت الان تتابع روحاني: منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم ستعود لكامل نشاطها قريبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الإيراني حسن روحاني

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني على تويتر إن منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم الواقعة تحت الأرض "ستعود إلى كامل نشاطها قريبا"، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان طهران ضخ غاز اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي بالموقع اليوم الأربعاء.

وأضاف روحاني "خطوة إيران الرابعة في تقليص التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي المبرم في 2015) بضخ الغاز إلى 1044 جهاز طرد مركزي تبدأ اليوم. بفضل سياسة الولايات المتحدة وحلفائها، ستعود فوردو إلى كامل نشاطها قريبا".