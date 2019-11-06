اخبار العالم

جمهورية القمر ترحب باتفاق الرياض بين الحكومة والانتقالي الجنوبي

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جمهورية القمر ترحب باتفاق الرياض بين الحكومة والانتقالي الجنوبي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019

جمهورية القمر ترحب باتفاق الرياض بين الحكومة والانتقالي الجنوبي

متابعات_الخليج 365

رحبت حكومة جمهورية القمر المتحدة بالاتفاق الموقع بين الحكومة والمجلس الانتقالي في الرياض.

وأكدت حكومة جمهورية القمر في بيان لها صدر اليوم : أن هذا الاتفاق يعد خطوة مهمة للحفاظ على كامل التراب اليمني، وللحيلولة دون انزلاق البلد نحو الانقسام والتفكك.

Advertisements

 

وأشادت حكومة القمر المتحدة بدور المملكة العربية المهم والمقدر في رعاية الاتفاق ودفع الأطراف اليمنية إلى مائدة التفاوض.

 

وجرى يوم أمس في العاصمة الرياض التوقيع على اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جمهورية القمر ترحب باتفاق الرياض بين الحكومة والانتقالي الجنوبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا