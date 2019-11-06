شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت: اتفاق الرياض ركيزة اساسية للحفاظ على سيادة اليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019 متابعات_الخليج 365 رحبت الكويت بالتوقيع على (اتفاق الرياض) بين الحكومة والمجلس الانتقالي الذي يعد "ركيزة اساسية للحفاظ على سيادة اليمن وتحقيق وحدته وصلابة موقفه".

Advertisements وأثنى مصدر مسؤول بوزارة الخارجية الكويتية "على الجهود الكبيرة والمقدرة" التي قامت بها المملكة العربية السعودية في قيادة المفاوضات وضمان نجاحها. واعرب عن امل الكويت في ان يشكل اتفاق الرياض مدخلا الى الحل السياسي المنشود بما يحفظ استقرار اليمن وامن المنطقة.

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