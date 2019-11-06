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خادم الحرمين الشريفين يستقبل مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019

خادم الحرمين الشريفين يستقبل مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي

متابعات_الخليج 365

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأربعاء، الرئيس التنفيذي ومؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي البروفيسور كلاوس شواب.

 

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وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه التعاون بين المملكة والمنتدى وسبل تطويره، بما في ذلك افتتاح مركز للتقنية الحديثة تابع للمنتدى في مدينة الرياض وهو الخامس على مستوى العالم.

 

حضر الاستقبال، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان.

 

كما حضره، نائب رئيس الأعمال الجيوسياسية والإقليمية ورئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في منتدى الاقتصادي العالمي ميريك دوسيك، ورئيسة الشؤون التنفيذية في مكتب الرئيس كيلي أومندسن.

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