شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: 5 جرحى بينهم 3 سياح في عملية طعن في جرش والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ.ف.ب (عمّان)

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أصيب 5 أشخاص بينهم 3 سياح بجروح اليوم (الأربعاء) نتيجة تعرضهم لعملية طعن في جرش في شمال الأردن على يد شخص تمكنت القوى الأمنية من توقيفه، بحسب ما أفاد متحدث باسم الأمن العام

وقال متحدث باسم مديرية الأمن العام في بيان "أقدم شخص ظهر اليوم في محافظة جرش (51 كلم شمال عمان) بالاعتداء بواسطة سكين على عدد من السياح ودليل سياحي وضابط صف من مديرية الامن العام عند محاولة القبض عليه". وتمّ إلقاء القبض عليه لاحقا، بحسب المصدر".