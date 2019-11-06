البنك الدولي: الوضع في لبنان يصبح أكثر خطورة بمرور الوقت وتحقيق التعافي ينطوي على تحديات أكبر

حثالمدير الإقليمي لشؤون منطقة ​الشرق الأوسط​ وشمال إفريقيا في مجموعة "​البنك الدولي​"ساروج كومار جاه خلال لقائه ​رئيس الجمهورية​ ميشال عونهعلى "اتخاذ إجراءات سريعة لضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي للبلاد"، مشيراً إلى ان "الوضع في ​لبنان​ يصبح أكثر خطورة بمرور الوقت وتحقيق التعافي ينطوي على تحديات أكبر". ودعا إلى "تشكيل ​حكومة​ سريعا تلبي توقعات جميع اللبنانيين"، متوقعاً "ركودا في 2019 أكبر بكثير من التقدير السابق بأن يسجل الناتج المحلي الإجمالي معدل -0.2%"، مؤكداً "إننا مستعدون بالشراكة مع ​المجتمع الدولي​ لتقديم كافة الدعم الممكن لحكومة لبنانية جديدة".

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