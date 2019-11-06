أكد الرئيس الروسي، ​فلاديمير بوتين​ أن "​روسيا​ ستواصل تعزيز إمكاناتها الدفاعية، ولكنها مستعدة لبذل كل ما في وسعها لدفع عملية نزع ​السلاح​".

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كانت هذه تفاصيل خبر بوتين: سنواصل تعزيز إمكاناتنا الدفاعية ومستعدون لبذل كل ما بوسعنا لدفع عملية نزع السلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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