النشرة: المجموعات المسلحة قصفت شمال غربي حلب والجيش السوري أسقطت طائرة استطلاع للنصرة

ذكر مراسل "النشرة" في ​سوريا​، أنّ "الفصائل المسلّحة جدّدت استهدافها للمدنيّين في ​مدينة حلب​، حيث سقطت قذائف صاروخيّة على حي جمعية الزهراء شمال غربي المدينة، مصدرها المجموعات المسلّحة المتمركزة على أطراف الحي، ما أدّى إلى وقوع أضرار ماديّة في المنطقة".

ولفت إلى أنّ "وحدات من ​الجيش السوري​ أسقطت طائرة استطلاع تابعة لعناصر تنظيم "​جبهة النصرة​" على محور جمعية الزهراء شمال غرب المدينة. كما ردّ الجيش على استهداف المدنيّين باستهداف المسلحين بقصف بالمدفعيّة لمواقعهم ومحاور تحرّكهم في قرية خلصة ب​ريف حلب الجنوبي​".