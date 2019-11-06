الخارجية الإيرانية: اتفاق الرياض يكرس الاحتلال السعودي لليمن

علقت ​وزارة الخارجية الإيرانية​ على اتفاق ​الرياض​ المبرم بين ​الحكومة اليمنية​ والمجلس الانتقالي الجنوبي، قائلة "اتفاق الرياض بين حكومة منصور هادي والمجلس الانتقالي منقوص، ولن یسهم في حل أزمة اليمن ومشاكله"، مشيرةً إلى ان "اتفاق حكومة هادي والمجلس الانتقالي يهدف إلى تثبيت الاحتلال السعودي لليمن مباشرة أو عبر وكلاء".

ولفتت إلى ان "الشعب اليمني لن يسمح باحتلال جنوب اليمن من قبل قوات أجنبية"، مشددةً على أن "​طهران​ تؤكد أن الخطوة الأولى للحل في اليمن هي وقف ​إطلاق النار​ ورفع الحصار الجائر عن الشعب اليمني"، مضيفة أن "الخطوة التالية للحل في اليمن تتمثل في إجراء حوار يمني يمني للتوصل إلى اتفاق بشأن ​المستقبل​ السياسي لليمن".