أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، أن "موسكو مستعدة للتعاون مع الحكومة السورية بشأن مسألة ضمان السيطرة والأمن في المناطق التي توجد بها معسكرات لـ"قسد" والتي كانت تضم الأسرى من تنظيم "داعش" الارهابي"، لافتاً إلى "إننا بشكل عام نتعاون مع الحكومة السورية كي تتم استعادة سيادة سوريا على جميع أراضيها".
ولفت إلى أن "موسكو لا ترى ضرورة لإنشاء منطقة أمنية في شمال شرق سوريا تحت المراقبة الدولية".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول روسي: موسكو تتعاون مع دمشق لاستعادة السيادة على جميع أراضيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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