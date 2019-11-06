مسؤول روسي: موسكو تتعاون مع دمشق لاستعادة السيادة على جميع أراضيها

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ​سيرغي فيرشينين​، أن "​موسكو​ مستعدة للتعاون مع ​الحكومة السورية​ بشأن مسألة ضمان السيطرة و​الأمن​ في المناطق التي توجد بها معسكرات لـ"قسد" والتي كانت تضم الأسرى من تنظيم "داعش" الارهابي"، لافتاً إلى "إننا بشكل عام نتعاون مع الحكومة السورية كي تتم استعادة سيادة ​سوريا​ على جميع أراضيها".

ولفت إلى أن "موسكو لا ترى ضرورة لإنشاء منطقة أمنية في ​شمال شرق سوريا​ تحت المراقبة الدولية".