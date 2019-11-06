طعن 5 أشخاص بينهم سياح أجانب بمنطقة جرش في الأردن

أفادت وسائل إعلام أردنية بأن "رجلا أقدم على طعن 3 سياح يحملون الجنسية الإسبانية ورجل أمن ومرشد سياحي، أثناء تواجدهم في مركز الزوار بمنطقة جرش الأثرية في ​الأردن​"، موضحةً أن "جميع الإصابات بالغة، فيما ضبطت ​الأجهزة الأمنية​ الفاعل وباشرت التحقيق في الحادثة للوقوف على كافة الملابسات".

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