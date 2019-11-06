مسؤول ايراني: حقوق الانسان فی العالم تخضع لأجندات سياسية غربية

أكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، التابعة للسلطة القضائية في ايران محمد جواد لاريجاني ان "حقوق الانسان في العالم مسيسة ويتم استخدامها كأداة لتنفيذ اجندات سياسية من جانب الغرب"، مشيراً إلى "إننا نعتقد بان المشكلة الرئيسية التي تعيق مسار حقوق الانسان تكمن في تسييس هذا الموضوع والاخلال به عبر سياسات التمييز والمواقف الانتقائية واستخدامه كأداة لتنفيذ اجندات سياسية من جانب الغرب".
ولفت إلى "إننا نعارض بشدة هذه التوجهات المهلكة، وانطلاقا من ذلك نؤكد على ضرورة دعم آلية "يو بي ار" للاستعراض الدوري العالمي لحقوق الانسان".
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