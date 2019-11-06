الجميل: طلاب لبنان عادوا إلى الساحة الوطنية النضالية و"بكبرو القلب"

لفت رئيس "حزب الكتائب ال​لبنان​ية" النائب ​سامي الجميل​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "بعد طول غياب، عاد طلاب لبنان إلى الساحة الوطنية النضالية ليصنعوا لبنان جديدًا. مسار التغيير لن يتوقف بعد الآن. "بتكبرو القلب".

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