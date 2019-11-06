النشرة: الطلاب المتظاهرون نفذوا وقفة رمزية احتجاجية أمام مدخل سراي صيدا

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا، بأنّ "الطلاب المتظاهرين نفّذوا وقفة رمزيّة احتجاجيّة أمام مدخل ​سراي صيدا​ الحكومي، ووقفة ثانية أمام ​كلية الصحة​ في "​الجامعة اللبنانية​".

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