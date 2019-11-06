البزري استقبل المفتي سوسان: للحفاظ على الروحية الإيجابية للحراك

استقبل رئيس ​بلدية صيدا​ الاسبق ​عبد الرحمن البزري​، مفتي صيدا وأقضيتها ​الشيخ سليم سوسان​، حيث تم البحث في آخر التطورات المتعلقة ب​الحراك الشعبي​ في مختلف الساحات، خصوصا في ​مدينة صيدا​.

ووجه المجتمعون التحية لـ"المنتفضين، داعمين تحركهم ومطالبهم"، داعين إلى "ضرورة الحفاظ على الروحية الإيجابية لهذا الحراك الذي تجاوز الكثير من القيود والعوائق، التي كانت تعيق تطور البلاد وتمنع تلاقي اللبنانيين".