البزري استقبل المفتي سوسان: للحفاظ على الروحية الإيجابية للحراك

استقبل رئيس بلدية صيدا الاسبق عبد الرحمن البزري، مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان، حيث تم البحث في آخر التطورات المتعلقة بالحراك الشعبي في مختلف الساحات، خصوصا في مدينة صيدا.
ووجه المجتمعون التحية لـ"المنتفضين، داعمين تحركهم ومطالبهم"، داعين إلى "ضرورة الحفاظ على الروحية الإيجابية لهذا الحراك الذي تجاوز الكثير من القيود والعوائق، التي كانت تعيق تطور البلاد وتمنع تلاقي اللبنانيين".
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