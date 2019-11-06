لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب عماد واكيم، إلى أنّ "ها هم الثوار يفتحون الطرق"، سائلًا: "أين الّذين كانوا يطالبونَهم بذلك ويقولون نحن معهم بالمطالب وسننزل معهم، وطبعًا على رأسهم "التيار الباسيلي؟".
وتوجّه إليهم، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، قائلًا: "تفضّلوا شاركوهم الاعتصامات أمام المرافق العامة والخاصة المعروفة بمكامن الفساد، أين أنتم؟ الاختباء وراء الإصبع لا ينفع".
كانت هذه تفاصيل خبر واكيم: أين "التيار الباسيلي" لا يشارك بالاعتصامات أمام المرافق التي هي مكامن فساد؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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