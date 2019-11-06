واكيم: أين "التيار الباسيلي" لا يشارك بالاعتصامات أمام المرافق التي هي مكامن فساد؟

لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​عماد واكيم​، إلى أنّ "ها هم الثوار يفتحون الطرق"، سائلًا: "أين الّذين كانوا يطالبونَهم بذلك ويقولون نحن معهم بالمطالب وسننزل معهم، وطبعًا على رأسهم "التيار الباسيلي؟".

وتوجّه إليهم، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، قائلًا: "تفضّلوا شاركوهم الاعتصامات أمام المرافق العامة والخاصة المعروفة بمكامن ​الفساد​، أين أنتم؟ الاختباء وراء الإصبع لا ينفع".