الكعكي: يجب تشكيل حكومة تكنوقراط والمواطن لم يعد لديه قدرة على الصبر

اعتبر نقيب ​الصحافة​ اللبنانية ​عوني الكعكي أن "عنوان ​الفساد​ والسرقات أصبح تحصيلا حاصلا، و​الطلاب​ الذين يتظاهرون اليوم هم القوة الضاربة"، مشيرا الى أن "المواطن لم يعد لديه قدرة على الصبر، وفرض تعرفة على "الواتسآب" هي الفتيلة التي أشعلت القنبلة والتي لن تهدأ".

ولفت الكعكي في حديث تلفزيوني الى أنه "حتى تعود الأمور الى طبيعتها، هي بحاجة الى صدمة بحجم الحدث الذي حصل"، مشددا على أنه "يجب تشكيل ​حكومة​ تكنوقراط، وأنا مع حكومة جديدة بكل شيء، معتبرا أن "السياسيين الى الان لم يستوعبوا ما حصل ولكن في النهاية سيرضخون للحراك".

ورأى أن رئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​ "هو الوحيد من بين الرؤساء الذي يعتبر مقبولا من قبل الحراك، فهو قال للحراك ما قمتم به لم أستطع القيام به في 3 سنوات، ومشكلته أنه لم يستطع أن يحل أي شيء"، متسائلا: "هي يعقل أنه منذ أواخر الـ1992 حتى اليوم لم نستطع ايجاد حل للكهرباء"، مبينا أن "الذين استلموا هذه الوزراة جميعهم من فريق واحد ولا يقدمون لنا سوى الوعود".