الجيش: 3 طائرات استطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية أمس

أعلنت قيادة ​الجيش اللبناني​ - ​مديرية التوجيه​، أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت بتاريخ 5 تشرين الثاني 2019 الساعة 9:25، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة ​الناقورة​، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق ​بيروت​ وضواحيها، ​بعبدا​، ​عاليه​، ​البقاع الغربي​ و​الجنوب​، من ثمّ غادرت الأجواء الساعة 17:40 من فوق البحر غرب البلدة المذكورة".

وأوضحت في بيان، أنّ "عند الساعة 11:00، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق زحلة، البقاع الغربي، بعبدا، عاليه و​الشوف​، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 15:20 من فوق البلدة المذكورة".

ولفت المديرية إلى أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت بتاريخ 5 تشرين الثاني 2019 الساعة 06:15، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق بيروت وضواحيها وبعبدا، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 10:45 من فوق البحر البلدة المذكورة".