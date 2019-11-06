أعلنت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه، أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت بتاريخ 5 تشرين الثاني 2019 الساعة 9:25، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق بيروت وضواحيها، بعبدا، عاليه، البقاع الغربي والجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء الساعة 17:40 من فوق البحر غرب البلدة المذكورة".
وأوضحت في بيان، أنّ "عند الساعة 11:00، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق زحلة، البقاع الغربي، بعبدا، عاليه والشوف، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 15:20 من فوق البلدة المذكورة".
ولفت المديرية إلى أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت بتاريخ 5 تشرين الثاني 2019 الساعة 06:15، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق بيروت وضواحيها وبعبدا، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 10:45 من فوق البحر البلدة المذكورة".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: 3 طائرات استطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية أمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.