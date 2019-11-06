أنجزت ​مؤسسة مياه لبنان الجنوبي​ تمديد شبكات توزيع مياه جديدة في كل من طلوسة 1700 متر، و​كفرملكي​ و​كفرحتى​ وكفربيت بطول 6000 متر، وذلك في اطار استراتيجية المؤسسة للأعوام 2020-2025، لا سيما البند المتعلق بتطوير وتجديد شبكات توزيع ​المياه​ في كافة القرى والبلدات الجنوبية.

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