أكد السفير البريطاني في لبنان، كريس رامبلينغ بعد لقائه السيد علي فضل الله أن "بريطانيا تدعم فرص السلام الداخلي للبنان، وأن ينعم الشعب اللبناني بالاستقرار والعيش الكريم".
من جهته، أشار فضل الله إلى ان "تعبير الناس عن وجعها وألمها هو تعبير طبيعي بالنظر إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية في ظل الفساد والمحاصصات محذراً من دخول البعض على خط الحراك لتسييسه أو تطييفه وإخراجه عن أهدافه في معالجة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية للبنانيين".
وأكد "أهمية الإسراع في تشكيل حكومة تعمل على معالجة الأزمات من جذورها وتحقق مطالب الناس وتعيد الأمل بقيام دولة المواطنة ودولة الإنسان"، مشدداً على "حرص اللبنانيين على الحفاظ على وحدتهم بكل مواقعهم وإبعاد الساحة عن كل التوترات المذهبية او العنف وما إلى ذلك".
كانت هذه تفاصيل خبر السفير البريطاني: ندعم فرص السلام الداخلي للبنان وأن ينعم الشعب بالاستقرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.