السفير البريطاني: ندعم فرص السلام الداخلي للبنان وأن ينعم الشعب بالاستقرار

أكد ​السفير البريطاني​ في ​لبنان​، ​كريس رامبلينغ​ بعد لقائه ​السيد علي فضل الله​ أن "​بريطانيا​ تدعم فرص ​السلام​ الداخلي للبنان، وأن ينعم ​الشعب اللبناني​ بالاستقرار والعيش الكريم".

من جهته، أشار فضل الله إلى ان "تعبير الناس عن وجعها وألمها هو تعبير طبيعي بالنظر إلى تفاقم ​الأزمة​ الاقتصادية والمعيشية في ظل ​الفساد​ والمحاصصات محذراً من دخول البعض على خط الحراك لتسييسه أو تطييفه وإخراجه عن أهدافه في معالجة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية للبنانيين".

وأكد "أهمية الإسراع في تشكيل ​حكومة​ تعمل على معالجة الأزمات من جذورها وتحقق مطالب الناس وتعيد الأمل بقيام دولة المواطنة ودولة الإنسان"، مشدداً على "حرص اللبنانيين على الحفاظ على وحدتهم بكل مواقعهم وإبعاد الساحة عن كل التوترات المذهبية او ​العنف​ وما إلى ذلك".