زخور: لتخصيص جلسات للبت باقتراحات القوانين المتعلقة بتعديل قانون الايجارات

أثنى رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل ​قانون الايجارات​ المحامي ​أديب زخور​، في بيان "الخطوة التي قام بها رئيس ​المجلس النيابي​ ​نبيه بري​، للبت باقتراحات القوانين في 12 تشرين الثاني، وتكليف النائب ​ايلي الفرزلي​ تخصيص ثلاث جلسات والتسريع البت في ​اللجان المشتركة​ باقتراحات القوانين المقدمة من اكثر من فريق نيابي لقانون واحد المتعلقة ب​محاربة الفساد​"، مشيرا الى "أننا كنا كتجمع محامين اقترحنا ذات الخطة على الرئيس ​الجمهورية​ خطة مماثلة للبت بكافة القوانين المتعلقة بمحاربة الفساد واسترداد الاموال المنهوبة ومحاكمة المسؤولين عن الفساد، ونضيف على ان تشمل ضمناً كافة اقتراحات القوانين المتعلقة بالمطالب الاجتماعية والمعيشية وحقوق المواطنين الاساسية وضمنها القوانين المتعلقة بحقوق ​المرأة​ والمواطنين وتلك المتعلقة بمحاربة الفساد الاجتماعي وعلى رأسها البت بتعديلات قانون الايجارات الموجودة في ​لجنة الادارة والعدل​".

وطالب زخور بري أن "يجري تكليف النائب ​جورج عدوان​ تخصيص ثلاث جلسات لتسريع يومياً للبت باقتراحات القوانين المتعلقة بتعديل قانون الايجارات والموجودة في لجنة الادارة والعدل منذ مدة، بعد أن وعد عدوان التسريع بالتعديلات، حيث لم تعقد بعدها حتى تاريخه اية جلسة منذ اكثر من شهرين على تقديم أخر اقتراح تعديل، بخاصة أن هذه المطالب الاساسية مرتبطة ب​المجتمع اللبناني​ برمته وتهم أكثر من مليون مواطن لبناني، وهذه التعديلات يمكن البت بها خلال مهلة اسبوع اذا كان هناك نيّة جديّة في التعاطي مع الملفات الحياتية اليومية والمطلبية الاجتماعية الملحة للمواطنين، وآن الاوان لتقديم مصلحة الشعب وحماية حقوقه الاجتماعية والحياتية الملحّة والتسريع البت بمطالبه ضمن ​الثورة​ التشريعية التي تم اطلاقها".