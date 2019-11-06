شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشؤون العربية بالنواب: السيسى يولى اهتماماً بالمحافظات الحدودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب أحمد رسلان، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى اهتمامًا ورعاية كبيرة بالمحافظات الحدودية، وكان يجب على الحكومة، توضيح خطتها لذلك، لاسيما في قطاعات التعليم والصحة، وهو الامر الذى يتطلب إعادة النظر فيها.

جاء ذلك خلال أول اجتماعات اللجنة الخاصة المٌشكلة برئاسة السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، لمناقشة التقرير المُقدم من الحكومة للبرلمان عن أدائها خلال الفترة من يونيو 2018 وحتى يونيو 2019 تحت عنوان" مصر تنطلق ويستمر العمل "، وألقاه الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء.

وقال رسلان، إن الدكتور مصطفى مدبولى، أشار في بيان الحكومة امام البرلمان، الى عودة عدد من المصريين العاملين بالخارج من الدول العربية، الا انه لم يوضح في بيانه عن آليات استيعاب تلك العمالة المصرية داخل البلاد.

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وشدد رسلان، على ضرورة الاهتمام بأوضاع السفارات المصرية بالخارج، موضحا انها ليست جيدة، مقارنة بسفارات الدول الأخرى.

كما ثمن دور الخارجية المصرية، والقواعد التي أرساها الرئيس السيسى، في السياسات الخارجية.