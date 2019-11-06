شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوفد: أردوغان مجرم حرب.. وحجم الديون التركية بلغ 500 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ياسر قورة، مساعد رئيس حزب الوفد، إن أردوغان ارتكب العديد من الجرائم فى حق شعبه أولا، وفى حق المنطقة، وذلك من خلال الممارسات الخاطئة التى يقوم بها، سواء من دعمه المباشر للإرهاب والعناصر الإجرامية، وتقديمه غطاء لها، وهناك العديد من القنوات التركية التى أصبحت بمثابة منصة لهذه الكيانات.

وأوضح قورة، أن السجون التركية يوجد بها آلاف من الأتراك المحبوسين لمجرد أنهم يعارضون هذا النظام، ويشهد الاقتصاد التركى انهيارا بسبب سياسة أردوغان، حيث يتعرض لعدد كبير من الأزمات نظرا لأن نسبة كبيرة من النخبة فى تركيا تعيش حالة من حالات التوتر سواء التوتر الداخلى أو أزمات خارجية، حيث تقرير نسبة الديون فى تركيا من 500 مليار دولار علما بأنه حينما وصل إلى الحكم كانت نسبة الديون لا تتعدى 130 مليار.

وأشار قورة، إلى أن اردوغان ارتكب كل الأفعال الإجرامية وساء دعمه للإرهاب، حبس معارضيه، قمع الحريات، انهيار الاقتصاد، بالإضافة للمتاجرة السياسية بقضية اللاجئين، ويمارس ابتزازه للاتحاد الأوربى، مؤكدا أنه مجرم حرب ارتكب كل الأفعال التى من المفترض أن يحاكم عليها دوليا.