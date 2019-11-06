شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الاقتراحات بالبرلمان توافق على إنشاء قصر ثقافة بمركز بلقاس بالدقهلية والان مع تفاصيل الخبر
وقال ممثل الحكومة، إنه لا توجد مشكلة وهناك موافقة علي إنشاء قصر الثقافة، علي أن يصدر قرار تخصيص ويدرج في خطة 2020/2021.
كما وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى علي الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب عصام أبو المجد، الأول: بشأن فتح مكتب كابينة سنترال قرية الحلوات مركز الإبراهيمية – محافظة الشرقية، والثاني: بشأن توصيل خدمة كابل الفيبر لقرى تل محمد وكفر الشرفاء البحري وطواحين كراش مركز الإبراهيمية – محافظة الشرقية.
بينما أجلت اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن استغلال مساحة ثلاثة أفدنة كانت تستخدم كمخزن لتجميع الغلال بمدينة أبو حماد – محافظة الشرقية لتكون منطقة مواقف وإنشاء سوق جملة عليها، نظرا لعدم حضور ممثل وزارة التموين.
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