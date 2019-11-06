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لجنة الاقتراحات بالبرلمان توافق على إنشاء قصر ثقافة بمركز بلقاس بالدقهلية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، علي الاقتراح برغبة المقدم من النائب وحيد قرقر، بشأن إنشاء قصر ثقافة بمركز بلقاس – محافظة الدقهلية، علي أن يتم إنهاء إجراءات التخصيص.

 

 

وقال ممثل الحكومة، إنه لا توجد مشكلة وهناك موافقة علي إنشاء قصر الثقافة، علي أن يصدر قرار تخصيص ويدرج في خطة 2020/2021.

 

كما وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى  علي الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب عصام أبو المجد، الأول: بشأن فتح مكتب كابينة سنترال قرية الحلوات مركز الإبراهيمية – محافظة الشرقية، والثاني: بشأن توصيل خدمة كابل الفيبر لقرى تل محمد وكفر الشرفاء البحري وطواحين كراش مركز الإبراهيمية – محافظة الشرقية.

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بينما أجلت اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن استغلال مساحة ثلاثة أفدنة كانت تستخدم كمخزن لتجميع الغلال بمدينة أبو حماد – محافظة الشرقية لتكون منطقة مواقف وإنشاء سوق جملة عليها، نظرا لعدم حضور ممثل وزارة التموين. 

 

 

 

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